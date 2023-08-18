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        Kırklareli'nde asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:22
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        Kırklareli'nde asayiş
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüphelilere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde "kasten yaralama" suçundan aranan B.A. ile S.C. yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ile bıçak ele geçirildi.

        - Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerlerde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler denetimlerde durumundan şüphelendiği 3 şüphelinin üst aramasını gerçekleştirdi.

        Aramada şüphelilerden 6.17 gram esrar, 2.81 gram metamfetamin, tabanca ile iki bıçak ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

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