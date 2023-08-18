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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde inşaat çalışmaları süren bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların İstasyon Caddesi'nde devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada caddenin sıcak asfalt ile kaplanacağı bildirildi.

        - CHP İlçe Başkanı Can, mazbatasını aldı

        CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına seçilen Ali Can, mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim alan Can, partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan da katıldı.

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