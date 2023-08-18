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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde incelemede bulundu.

        Tuncer, il müdürlüğü binasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Tuncer, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        - Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaretler

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hilal Özefsun'a ziyaretler sürüyor.

        Özefsun, makamında Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özefsun, kentin eğitimdeki başarısını arttırabilmek için çalıştıklarını söyledi.

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