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        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:56
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        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı gerçekleştirildi.

        KTSO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri iş birliğinde düzenlenen sınav 17-18 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

        KTSO binasında gerçekleştirilen sınav öncesi eğitmen Tülay Gök ile Nuray Abbas tarafından katılımcılara bilgi verildi.

        Ardından yazılı ve uygulamalı olarak sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan katılımcılara mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

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