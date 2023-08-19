Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 556 milyon 243 bin metreküp su bulunuyordu.

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu Trakya'da barajlarda doluluk oranları da azaldı. 14 barajda ağustos ayında doluluk oranı 424 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp oldu.

        Kırklareli'nde geçen yılın ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yıl 113 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

        Tekirdağ'da ise geçen yılın ağustos ayında 164 milyon 330 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 117 milyon 402 bin metreküp olarak kayda geçti. Geçen yılın aynı ayına göre barajlarda 131 milyon 743 bin metreküp (yüzde 23) azaldı.

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

        - "Suyla yaşamak bir kültür"

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, suyla yaşamanın bir kültür olduğunu belirterek, suyun kıymetinin daha fazla bilinmesi gerektiğini söyledi.

        Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, ürünlere verilen suyun minimum düzeyde olması gerektiğini kaydetti.

        Su kayıplarının en aza düşürülmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, "Suyu biraz daha dikkatli, tasarruflu, doğru kullanmalıyız. Çünkü su gerçekten hayatın kaynağı. Eğer biz suyu doğru ve tasarruflu kullanamazsak çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Suyla yaşamak bir kültürdür. Bu kültürü kendimize de çocuklarımıza da aşılamamız gerekiyor." diye konuştu.

        Bu yıl kar yağışının az olmasından kaynaklı baraj ve yer altı sularının yeteri kadar dolmadığını dile getiren Aksoy, barajlarda suyun kuraklığa bağlı olarak azaldığını söyledi.

        Tarım ve orman Bakanlığının sulamayla ilgili yüzde 50 hibe destekleri verdiğini hatırlatan Aksoy, tüm üreticilerin doğru sulamaya yönelmesi gerektiğini anlattı.

        Barajların 18 Ağustos 2022-18 Ağustos 2023 doluluk oranları şu şekilde:

        Rezervuar adı İL 18.08.2022 Aktif Hacim (milyon m3) 18.08.2022 Doluluk Oranı % 18.08.2023 Aktif Hacim (milyon m3) 18.08.2023 Doluluk Oranı %
        Süloğlu Edirne 32.384 75 23.250 54
        Altınyazı Edirne 18.634 54 5.459 16
        Hamzadere Edirne 101.290 52 120.250 61
        Kadıköy Edirne 9.285 17 2.220 4
        Sultanköy Edirne 15.058 58 15.439 60
        Y.Karpuzlu Edirne 21.960 55 27.041 67
        Armağan Kırklareli 33.090 67 29.043 59
        Çayırdere Kırklareli 19.580 71 17.570 64
        Kayalıköy Kırklareli 70.244 50 27.677 20
        Kırklareli Kırklareli 70.388 66 39.149 37
        Çokal Tekirdağ 132.684 72 107.204 58
        Karaidemir Tekirdağ 21.873 20 7.970 7
        Naipköy Tekirdağ 7.460 38 1.795 9
        Türkmenli Tekirdağ 2.313 16 0.433 3
        TOPLAM 556.243 424.500
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ayçiçeğini olumsuz etkileyen kuraklık üreticiyi çeltikte de endişelendiriyo...
        Ayçiçeğini olumsuz etkileyen kuraklık üreticiyi çeltikte de endişelendiriyo...
        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
        KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek
        KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa