Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, aronya tarlasını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, aronya tarlasını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, aronyo tarlasında incelemede bulundu.

        Aksoy, personeli ile Kayalı köyünde Bilal Dişdiş'e ait aronya tarlasını gezip bilgi aldı.

        Dünyanın en stratejik konusunun tarım olduğunu ifade eden Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimin arttırılması amacıyla teknik destek ve teşvik verdiğini söyledi.

        Geçen yıl sağladıkları destek ile ekilen aronyaların bu yıl gelişimlerinin çok güzel olduğunu gözlemlediğini anlatan Aksoy, "Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüm üreticilerimize teknik konularda destek olmaya çalışıyoruz. Bu alanda verdiğimiz destekler neticesinde, bir yıl önce geldiğimiz arazide şuan gördüklerimiz bizi mutlu ediyor. Üreticimizin ve tarım alanında yapılan her çalışmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi adına, devletimizin verdiği görevi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü
        Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü
        Ayçiçeğini olumsuz etkileyen kuraklık üreticiyi çeltikte de endişelendiriyo...
        Ayçiçeğini olumsuz etkileyen kuraklık üreticiyi çeltikte de endişelendiriyo...
        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı
        KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek
        KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek