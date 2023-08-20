Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, aronya tarlasını inceledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, aronyo tarlasında incelemede bulundu.

Aksoy, personeli ile Kayalı köyünde Bilal Dişdiş'e ait aronya tarlasını gezip bilgi aldı.

Dünyanın en stratejik konusunun tarım olduğunu ifade eden Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimin arttırılması amacıyla teknik destek ve teşvik verdiğini söyledi.

Geçen yıl sağladıkları destek ile ekilen aronyaların bu yıl gelişimlerinin çok güzel olduğunu gözlemlediğini anlatan Aksoy, "Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüm üreticilerimize teknik konularda destek olmaya çalışıyoruz. Bu alanda verdiğimiz destekler neticesinde, bir yıl önce geldiğimiz arazide şuan gördüklerimiz bizi mutlu ediyor. Üreticimizin ve tarım alanında yapılan her çalışmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi adına, devletimizin verdiği görevi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.