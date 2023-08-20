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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:25
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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
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        KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kırklareli'nde 34 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor.

        Vatandaşlardan Hatice Can, AA muhabirine bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi.

        Öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaya çalıştığını dile getiren Can, "64 yaşındayım bu zamana kadar böyle sıcak görmedim" dedi.

        Öte yandan sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar da ağaç ve bina gölgelerinde yatıyor.

        Tekirdağ ve Edirne'de de sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor.

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