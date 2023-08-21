KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Çamuroğlu'nu makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversite hakkında Çamuroğlu'na bilgi verdi.

Şengörür, Çamuroğlu'na görevinde başarılar diledi.

- Hayvan hastalığı tazminatı ödemeleri gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hayvan hastalığı tazminatı ödemelerinin besicilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada şap aşılaması sonrası şoka girerek ölen, koyun ve keçi brusellası ile sığır tüberkülozu tespit edilen bazı hayvanların kesime gönderildiğini belirtti.

Bahse konu 143 hayvan için üreticilere 2 milyon 471 bin tazminat ödemesi gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, şap hastalığından ari Kırklareli'nde hayvan sağlığı için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.