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        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:18
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        Kırklareli'nde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Sevgi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sahibi durumu 112'ye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen ev sahibi 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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