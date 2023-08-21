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        Rektör Prof. Dr. Şengörür, Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:23
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        Rektör Prof. Dr. Şengörür, Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

        Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada üniversitelerinin Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olduğunu bildirdi.

        Nitelikli kadroları ile öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını ifade eden Şengörür, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mesleki anlamda üst düzey imkanlara sahip olduklarını belirtti.

        En yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar ve dersliklerde eğitim verdiklerini aktaran Şengörür, şunları kaydetti:

        "Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında öğrenci odaklı bir üniversite olarak uygulamalı eğitimi temel alan Kırklareli Üniversitesi sizleri bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır. İş dünyası ile akademik dünyayı başarıyla birleştiren bir üniversite olarak, sunduğumuz araştırma ve mesleki gelişim fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmanızı arzu ediyoruz.

        Siz değerli öğrencilerimiz, üniversitemizde bir yandan mesleki yaşamınızı ve geleceğinizi inşa ederken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve kişisel kazanımlarınızla gelişim sağlayacaksınız.

        Öğrenci dostu bir şehir olan Kırklareli’nde yer alan Üniversitemizi sizlerle birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Hepinize başarı ve güzel anılarla dolu bir eğitim hayatı diliyor, sevgilerimi sunuyorum. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kırklareli Üniversitesi ailesine hoş geldiniz."

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