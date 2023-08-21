Kırklareli'nde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun 7. kilometresinde A. Ç. idaresinde 34 FJR 996 plakalı kamyon ile M. K. yönetiminde 39 LF 410 plakalı tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada her iki aracında sürücüsü yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.