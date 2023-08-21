Kırklareli'nde bir haftada 362 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 362 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 362 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca olaylarda kullanılan 11 araca el konuldu.