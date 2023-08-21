Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-16 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik yapılan baskınlarda 104 gram metamfetamin, 5 bin 42 sentetik uyuşturucu maddesi, 74 gram skunk, 879 gram esrar, 266 gram kannabinoid, 243 ekstazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.