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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı

        Kırklareli'nde iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:46
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-16 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelileri tespit etti.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik yapılan baskınlarda 104 gram metamfetamin, 5 bin 42 sentetik uyuşturucu maddesi, 74 gram skunk, 879 gram esrar, 266 gram kannabinoid, 243 ekstazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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