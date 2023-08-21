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        Kırklareli'nde bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi

        Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:53
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        Kırklareli'nde bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 775 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda N.E. gözaltına alındı.

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