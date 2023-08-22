Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul müdürleriyle bir araya geldi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul müdürleriyle bir araya geldi.
Vali Ekici, valilik Atatürk Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından okul müdürleriyle 2022, 2023 eğitim öğretim dönemini değerlendiren Ekici, yeni dönemde daha başarılı çalışmalar yapılacağına inandığını kaydetti.
- İl Sağlık Müdürü Cerit, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk'u ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesini ziyaret eden Cerit, tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Cerit, hastalarla sohbet edip istekleri dinledi.