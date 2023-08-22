Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla ateş edilen otomobildeki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile 3 şüpheli tarafından ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan G.Ç (15) Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        İlk tedavisin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesine sevk edilen kız çocuğu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından gözaltına alınan O.O, B.Ö. ve F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Büyükşehir gürültüsünden arı senfonisine göç etti
        Büyükşehir gürültüsünden arı senfonisine göç etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırklareli'nde bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi yakalandı