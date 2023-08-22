Kırklareli'nde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Mehmet Bozkurt yönetimindeki 31 EN 068 plakalı otomobil Turgutbey mevkisinde dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt yaralandı.
Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazadan sürücü ile otomobildeki Nevin Bozkurt yara almadan kurtuldu.