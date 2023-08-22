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        Kırklareli'nde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:36 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:36
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        Kırklareli'nde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 3 yaşındaki kız çocuğu öldü.

        Mehmet Bozkurt yönetimindeki 31 EN 068 plakalı otomobil Turgutbey mevkisinde dere üzerindeki köprü korkuluğuna çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kazadan sürücü ile otomobildeki Nevin Bozkurt yara almadan kurtuldu.

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