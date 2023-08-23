Babaeski'de duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Giriş: 23.08.2023 - 09:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:06
KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazikemal Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinden kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri iki apartmanın duvar arasına sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.
Yavru kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.