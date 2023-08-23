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        Kırklareli'nde 550 bin yavru sazan barajlara bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:57
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        Kırklareli'nde 550 bin yavru sazan barajlara bırakıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Kırklareli'nde barajlara 550 bin sazan balığı yavrusu salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kayalı köyü Muhtarı Cengiz Yürekli tarafından Kayalıköy Barajı'na balık yavrularının salımı gerçekleştirildi.

        Aksoy, AA muhabirine kentteki 5 baraja 550 bin balığın bırakıldığını söyledi.

        Barajların temizliği ve sudaki canlıların yaşamlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aksoy, Türkiye’nin balıkçılıkta ihracat noktasında önemli bir konuma geldiğine işaret etti.

        Kaçak avcılara uyarıda bulunan Aksoy, "Aslında bir balığı yakalarken binlerce balığı da öldürmüş oluyorlar. Bizim amacımız kontrollü şekilde hem avlanmaya izin vermek hem de balık popülasyonunu korumak." dedi.

        Kurallar ve yasalar çerçevesinde avcılık yapılması gerektiğinin altını çizen Aksoy, bu konuda hassasiyet gösterenlere teşekkür etti.

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