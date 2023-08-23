Kırklareli'nde peynir üretiminin arttırılması için çalışma başlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - "Peynir kenti" olarak adlandırılan Kırklareli'nde coğrafi işaretli peynir üretiminin arttırılması amacıyla istihdam garantili eğitim düzenlenecek.

Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünden beslenen inek, koyun ve keçilerin sütünden üretilen beyaz peynire olan talep son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında arttı.

Ortalama 10 ay bekletildikten sonra tüketime hazır hale gelen beyaz peynir, yurtiçi başta olmak üzere Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretim yapan usta sayısının artması amacıyla Kırklareli Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Kırklareli Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot Tesisinde (SÜTAP) 10 kişiye peynir üretimine ilişkin eğitim verilecek. 4-29 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan eğitimi başarıyla tamamlayan 8 kursiyer süt ve süt ürünleri tesislerinde istihdam edilmesi sağlanacak.