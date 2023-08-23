Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nu ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağtaş'ın ziyarette Tarıkdaroğlu'na kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada, Dağtaş'ın diğer bakanlıklarda da temaslarda bulunacağı ifade edildi.

        - Hijyen eğitimi kursu açılacak

        Kırklareli'nde gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursu düzenlenecek.

        Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada kursun 26 Ağustos Cumartesi günü Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda başlayacağı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde peynir üretiminin arttırılması için çalışma başlatıldı
        Kırklareli'nde peynir üretiminin arttırılması için çalışma başlatıldı
        Trakya'da toplu tüketim yerlerinde denetim yapıldı
        Trakya'da toplu tüketim yerlerinde denetim yapıldı
        Kırklareli'nde 550 bin yavru sazan barajlara bırakıldı
        Kırklareli'nde 550 bin yavru sazan barajlara bırakıldı
        Babaeski'de duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
        Babaeski'de duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Otomobilin ön koltuğunda oturan 3 yaşındaki Dolunay, kazada yaşamını yitird...
        Otomobilin ön koltuğunda oturan 3 yaşındaki Dolunay, kazada yaşamını yitird...