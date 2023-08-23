Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nu ziyaret etti.
KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dağtaş'ın ziyarette Tarıkdaroğlu'na kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, Dağtaş'ın diğer bakanlıklarda da temaslarda bulunacağı ifade edildi.
- Hijyen eğitimi kursu açılacak
Kırklareli'nde gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursu düzenlenecek.
Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada kursun 26 Ağustos Cumartesi günü Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda başlayacağı bildirildi.