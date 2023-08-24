Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.
Yayla Mahallesi'nde bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.E. tüfekle E.Y'ye ateş etti.
Yaralanan E.Y. haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinde Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralı ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.