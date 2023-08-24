KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, yeni hizmet binası inşaatında incelemede bulundu.

Ilık, başkan yardımcıları Serkan Keser ve Burak Özlek ile inşaat alanını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Modern bir hizmet binasının kente kazandırılacağını ifade eden Ilık, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Organize sanayi bölgesine yapılan yatırımlara bağlı olarak üye sayılarının da arttığını anlatan Ilık, "Bu kapsamda hizmet verdiğimiz mevcut binamız eski olduğundan hizmet verimliliği ile üye memnuniyetini artırmak amacıyla yeni hizmet binamızın projesini hayata geçirdik. İnşaat çalışmalarına da vakit kaybetmeden başladık. Çalışmalar tamamlandığı zaman 5 katlı, 3 bin metrekare kullanım alanına sahip modern bir hizmet binasını ilimize ve üyelerimize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

- Talay çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceledi.

Talay, Dere Mahallesi'nde bulunan düğün salonu önünde zemin düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Talay, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.