Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kemik kadrosunu bozmadan transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yeşil-beyazlı takım, iç transfer çalışmaları kapsamında Taşkın Kartal, Necmican Cebeci, Kemal Bayrak, Atakan Gündüz ve Şevki Çınar ile sözleşme yeniledi.
Açıklamada, başarılı bir sezon geçirilmesi için çalışmaların titizlikle yapıldığı belirtildi.