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        Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:39
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        Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları sürüyor
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        KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kemik kadrosunu bozmadan transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Yeşil-beyazlı takım, iç transfer çalışmaları kapsamında Taşkın Kartal, Necmican Cebeci, Kemal Bayrak, Atakan Gündüz ve Şevki Çınar ile sözleşme yeniledi.

        Açıklamada, başarılı bir sezon geçirilmesi için çalışmaların titizlikle yapıldığı belirtildi.

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