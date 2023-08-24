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        Kırklareli Valisi Birol Ekici basın kartı dağıtım programına katıldı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazetecilerin dezenformasyon olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:40 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:04
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici basın kartı dağıtım programına katıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazetecilerin dezenformasyon olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

        Vali Ekici, Atatürk Toplantı Salonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartlarını almaya hak kazanan 8 gazeteciye kartlarını verdi.

        Yalan bir haberin yayılmasının çok hızlı gerçekleştiğini ifade eden Ekici, bu nedenle gazetecilerin sorumluluklarının çok fazla olduğunu söyledi.

        Basının kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Ekici, medya çalışanlarının objektif bir şekilde görev yapması gerektiğini kaydetti.

        Yeni basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerin sorumluluklarının biraz daha arttığını dile getiren Ekici, "Günümüzde 'medya terörü' diye bir laf ortaya çıktı. Yalan gerçekten yayılmaya çok daha hevesli ve çok daha hızlı hareket edebiliyor. Doğrunun sürati çok yavaş olmasına rağmen yalanı muhakkak geçiyor sonunda. Bunun için bu sosyal medyada hiçbir ilkesi olmayan, hiçbir liyakati olmayan, elinde telefonu olan herkesin sizin mesleğinize soyunabileceği bir ortamda göreviniz gerçekten çok zor. Sorumluluk ve bilinçle bu işi yapacağınız için sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah sizlerin sayıları artar." şeklinde konuştu.

        Programa İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen de katıldı.

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