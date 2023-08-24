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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Sarıçam ziyarette Borsa Başkanı Turhan Altıntel ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Altıntel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üreticin yanında olan Sarıçam'a teşekkür etti.

        - Kırklarelispor'dan bilet açıklaması

        TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile 1461 Trabzon FK karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.

        Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Stadı'nda 1461 Trabzon FK maçından elde edilen gelirin takım oyuncularına prim olarak ödeneceğini belirtildi.

        Takımın desteklenmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, seyirciler maça davet edildi.

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