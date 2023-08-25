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        Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 08:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 08:37
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        Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi öldü
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde M.S. ile E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü. yanında bulunan silahla M.S'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Şüpheli E.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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