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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:42
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron destekli denetimde 1193 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 19 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 4 araç trafikten men edildi.

        Kontrollerde ayrıca 3 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu, sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

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