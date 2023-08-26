Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Ekici, Terzili ile Oruçlu köylerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların isteklerini de dinleyen Ekici, tüm köyleri ziyaret etmeye çalıştığını ifade etti.
Vali Ekici, köy ziyaretlerinde kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiğini kaydetti.
İl Özel İdaresi tarafından köylerde sürdürülen çalışmaları da inceleyen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.