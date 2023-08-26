Kırklareli'nden kısa kısa
KIRKLARELİ (AA) - Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-beyazlı takım, Sarıyerspor'dan Efe Geçim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yeni transferler ile takımın gücüne güç katıldığı belirtilen açıklamada, takımın sezona güzel hazırlandığı ifade edildi.
- İl Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaretler
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hilal Özefsun'a ziyaretler sürüyor.
Özefsun'u Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci ile Ticaret Borsası Başkanı Turan Altıntel ziyaret etti.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özefsun, kentin eğitimdeki başarısını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.