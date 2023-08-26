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        Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:32
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        Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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