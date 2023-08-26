Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü binası hizmete açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü binası törenle hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, törende kentteki sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının öneminin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Ekici, bu nedenle sağlık çalışanlarına gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet olaylarını duymamak istedikleri kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da, Türkiye'nin artık sağlık hizmetleri ile dünyaya örnek olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise hizmet binası hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sağlık müdürlüğü binasının açılışı gerçekleştirildi.