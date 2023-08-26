Kırklareli'nde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirildi.
Polis ekiplerince vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, banka, ATM çevresinde, resmi, özel kurumlarda, semt pazarlarında ve kıraathanelerde telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler, vatandaşlara bilgilendirme afişi ve broşür de dağıttı.