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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:24
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sinan Çamuroğlu'na ziyaretler sürüyor.

        Çamuroğlu makamında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel'i kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamuroğlu, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirtti.

        Ardından Çamuroğlu, Can ve Altıntel ile bir süre sohbet etti.

        - Talay, çalışmaları inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.

        Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        İlçenin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Talay, alt ve üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını kaydetti.

        - Yaz spor kursları sona erdi

        Vize Belediyesince düzenlenen yaz spor kursları sona erdi.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, tören alanında düzenlenen etkinlikte kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Spor faaliyetlerinin gençlere bir çok katkısının olduğunu bildiren Özalp, spor faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Özalp, öğrenci ve öğretmenlere hediyeler verdi.

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