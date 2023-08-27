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        Kırklareli'nde bir otomobilde 115 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:28
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        Kırklareli'nde bir otomobilde 115 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde 115 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler F.Y'nin otomobilinde yaptığı aramada 115 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

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