Kırklareli'nden kısa kısa
KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Sarıçam, Kula ve Geçitağzı köylerini ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Sarıçam, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.
- Aksoy, yangında işletmesi zarar gören üreticiyi ziyaret etti
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yangında zarar gören küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti.
Aksoy, işletme sahibi Abidin Ülez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İşletme sahibi ile bir süre sohbet eden Aksoy, kuraklığa bağlı olarak çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Aksoy, yangınların birçoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.