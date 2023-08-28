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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 08:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:53
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        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İbrahim Çavuşlar idaresindeki 59 AAD 211 plakalı otomobil, Meşelik mevkisinde Şeyma Dillice yönetimindeki 34 BOR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 34 BOR 656 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice, Yağız Atlas, Hatice Mira ile İlhan Dillice yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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