Kırklareli'nde asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski İlçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazikemal Mahallesi'nde bir evin çatısından duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
- Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Müsellim köyünde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.