Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Babaeski İlçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gazikemal Mahallesi'nde bir evin çatısından duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

        - Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

        Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Müsellim köyünde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Eşinin sevgilisi olduğunu düşünüp kurşun yağdırdı
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir otomobilde 115 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Kırklareli'nde bir otomobilde 115 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Kırklareli'nde çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi
        Kırklareli'nde çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici'den Edirne ve Tekirdağ valilerine ziyaret
        Kırklareli Valisi Ekici'den Edirne ve Tekirdağ valilerine ziyaret