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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:36
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinde kent merkezine yabancı uyrukluların geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler takibe aldığı 2 hafif ticari aracı Yeni Sanayi Sitesi kavşağında durdurdu. Araçlarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İki araca da el konuldu.

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