Kırklareli Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenci kayıtları başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezini gezerek görevli personel ve kayıt için gelen öğrencilerle sohbet etti.

Şengörür, gazetecilere yaptığı açıklamada KLÜ'yü tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere iyi bir eğitim ve öğretim hizmeti sunulacağını ifade eden Şengörür, bu yıl üniversitelerine yoğun bir olduğunu kaydetti.

Yüzde 100'e yakın bir doluluk oranına sahip olduklarını anlatan Şengörür, "Öğrencilerimizi özlemişiz. Onlar için her türlü hazırlığı yaptık. Bu sene bir fakımız daha olacak Tıp Fakültesi binamızın bir kısmı bitti. Öğrencilerimiz bu yıl ilk defa burada eğitim alacaklar. 41 öğrencimiz yerleşti bu yıl." diye konuştu.

Tıp Fakültesi binasının son teknoloji ve modern yapısı ile hizmet vereceğini anlatan Şengörür, akademik kadro olarak hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Şengörür, Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Vize Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne kayıt yaptıran ikizler Beyza ve Kübra Kuşçu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.