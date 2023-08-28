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        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:11
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        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1477 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler çalışmalar kapsamında 1477 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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