Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1477 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 1477 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınırken, olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.