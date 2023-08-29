Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde hafriyat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
L.G. idaresindeki 39 SK 625 plakalı tır, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.
L.G, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.