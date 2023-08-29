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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:09 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Lüleburgaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Sarıçam, bir restoranda düzenlenen programda muhtarların isteklerini dinledi.

        Muhtarların çok önemli görev yaptıklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine ilettilen her sorunu çözmek için gayret ettiklerini kaydetti.

        Programa İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı'da katıldı.

        - Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Yağan ve personeli 1994 yılında Şırnak'ta şehit olan er Ali Kandemir'in ailesini ziyaret etti.

        Şehit kızı Selime Kandemir ile sohbet eden Yağan, her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

        - Açık hava sinema etkinliği

        AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığınca açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan dev ekranda vatandaşlar film izledi.

        Etkinliğe AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya'da katıldı.

        - LTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

        Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında (LTSO) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        LTSO Başkanı İlhami Cebbelli başkanlığında oda binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Cebelli, oda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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