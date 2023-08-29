Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Yenibedir köyünü ziyaret edip muhtar Şenol Kocatürk'ten bilgi aldı.

Ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

Ardından Akçaköy köyünü ziyaret eden Ekici, burada da vatandaşlarla sohbet etti.

Her fırsatta köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, eksiklikleri yerinde tespit edip çözüme kavuşturduklarını kaydetti.