Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gündoğdu, mesajında 30 Ağustos'un Türk ulusunun onur ve bağımsızlığının kazanıldığı şanlı bir destan olduğunu bildirdi.

        Şanlı zaferin tüm mazlum ulusların ve tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişine atılmış tarihi bir adımın olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

        "Üzerinden 101 yıl geçmiş olan bu zafer, Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakarlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal'in yol göstericiliğinde, üstün bir askeri başarı olmasının yanında, din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır. 30 Ağustos özgürlüğe, bağımsızlığa, insanca yaşamaya dair umutların, ancak sonsuz cesaret, fedakarlık ve kahramanlıklarla gerçekleşebileceğini tüm dünya uluslarına göstermiştir. İşte bu onurlu, şanlı ve eşsiz zaferimiz 101 yıldır dünyanın dört bir köşesinde ezilmiş, sömürge ulusların umudu olmuş, mücadelelerinin rehberi olmuştur. 101 yıl önce zor şartlarda vatanın bir karış toprağından dahi vazgeçmeyen, asla pes etmeyen, azmiyle, cesaretiyle, yüreğinin ve bileğinin gücüyle işgalci tüm güçleri dize getiren kahramanlarımızı bir kez daha gururla anıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Havada panik
        Havada panik
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
        Kırklareli Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı