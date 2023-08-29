CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında 30 Ağustos'un Türk ulusunun onur ve bağımsızlığının kazanıldığı şanlı bir destan olduğunu bildirdi.

Şanlı zaferin tüm mazlum ulusların ve tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişine atılmış tarihi bir adımın olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Üzerinden 101 yıl geçmiş olan bu zafer, Anadolu halkının kararlı duruşu ve fedakarlıkları ile Ulu Önder Mustafa Kemal'in yol göstericiliğinde, üstün bir askeri başarı olmasının yanında, din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeden omuz omuza mücadele veren bir halka onurunu ve bağımsızlığını tekrar kazandırmıştır. 30 Ağustos özgürlüğe, bağımsızlığa, insanca yaşamaya dair umutların, ancak sonsuz cesaret, fedakarlık ve kahramanlıklarla gerçekleşebileceğini tüm dünya uluslarına göstermiştir. İşte bu onurlu, şanlı ve eşsiz zaferimiz 101 yıldır dünyanın dört bir köşesinde ezilmiş, sömürge ulusların umudu olmuş, mücadelelerinin rehberi olmuştur. 101 yıl önce zor şartlarda vatanın bir karış toprağından dahi vazgeçmeyen, asla pes etmeyen, azmiyle, cesaretiyle, yüreğinin ve bileğinin gücüyle işgalci tüm güçleri dize getiren kahramanlarımızı bir kez daha gururla anıyoruz."