Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 98.58' ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 98.58' ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 98.58 doluluk oranına ulaştı.

        KLÜ'den yapılan açıklamada, KLÜ'nün Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yerini aldığı belirtildi.

        2023-2024 akademik yılı için 6 bin 110 kontenjanı bulunan üniversiteye 6 bin 23 öğrenci yerleştiği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

        "Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 97.84, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.15 oranına ulaşıldı. Üniversitemizin tüm birimler bazındaki doluluk oranı ise yüzde 98.58 oldu. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı."

        Açıklamada, üniversite kayıtlarının Kayalı Kampüsünde devam ettiği ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Havada panik
        Havada panik
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!

        Benzer Haberler

        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Üniversitesi'nde kayıtlar başladı
        Kırklareli Üniversitesi'nde kayıtlar başladı