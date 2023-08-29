KLÜ'de doluluk oranı yüzde 98.58' ulaştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 98.58 doluluk oranına ulaştı.

KLÜ'den yapılan açıklamada, KLÜ'nün Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yerini aldığı belirtildi.

2023-2024 akademik yılı için 6 bin 110 kontenjanı bulunan üniversiteye 6 bin 23 öğrenci yerleştiği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 97.84, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.15 oranına ulaşıldı. Üniversitemizin tüm birimler bazındaki doluluk oranı ise yüzde 98.58 oldu. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı."

Açıklamada, üniversite kayıtlarının Kayalı Kampüsünde devam ettiği ifade edildi.