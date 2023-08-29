Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kentte göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik sürdürdüğü çalışmada 1477 düzensiz göçmeni yakalamış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.