Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kentte göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri 18-24 Ağustos tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik sürdürdüğü çalışmada 1477 düzensiz göçmeni yakalamış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor

        Benzer Haberler

        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 98.58' ulaştı
        KLÜ'de doluluk oranı yüzde 98.58' ulaştı
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretleri sürdürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 1477 düzensiz göçmen yakalandı