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        Kırklareli Valisi Ekici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:37
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında tarihi zaferlerle dolu aziz Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, şanlı ordusuyla birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururun yaşandığını bildirdi.

        30 Ağustos zaferi ile Türk milletinin bağımsız ve özgür yaşama iradesini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "30 Ağustos, milletimizin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini istiklal ve istikbali için tek vücut mücadele edeceğini birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır. Aziz milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Bilinmelidir ki, bundan 101 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir."

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