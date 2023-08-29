Kırklareli'nde Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında askeri bando konser verdi
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Bando, İstasyon Caddesi'nde yarbay Mevlüt Belyurt'un şefliğinde 30 Ağustos Zafer, Alay, Vatan, Sakarya, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde bazı vatandaşlar performansı cep telefonlarıyla kaydetti.
Konser esnasında bandonun yanına giden bir çocuğu kucağına alan yarbay Belyurt, kepini de çocuğa taktı.
Seyircilerden Ahmet Baya, AA muhabirine konseri çok beğendiğini söyledi.
İlk kez bir askeri bando performansını izlediğini ifade eden Baya, konseri dinlerken askerlik yıllarının aklına geldiğini belirtti.