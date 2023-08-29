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        Kırklareli'nde bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:17
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        Kırklareli'nde bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ağustos'ta Yayla Mahallesi'nde düğünde çıkan kavgada E.Y'nin tüfekle yaralanması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Şüpheliler Ş.E, H.E. ve İ.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ş.E. ile İ.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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